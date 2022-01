Gazzetta – Rinnovo Lobotka: pronto l’accordo, le cifre

L’edizione odierna de La Gazzatta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Stanislav Lobotka.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il club partenopeo stia optando per il rinnovo del contratto del giocatore fino al 2025. La cifra sarebbe inferiore ai 2 mln di euro netti all’anno. Un’operazione in linea con la politica di De Laurentiis in merito alla riduzione del monte ingaggi.

Lobotka sta dimostrando di essere un punto di riferimento per il centrocampo partenopeo, di conseguenza è alto l’interesse del club di confermarlo in squadra.

Attesi, dunque, sviluppi in merito all’accordo tra le parti.