Secondo quanto riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” il Newcastle starebbe facendo sul serio per gli acquisti di Fabiàn Ruiz e Victor Osimhen. Di seguito la nota del quotidiano che chiarisce la posizione del club partenopeo:

“Il Newcastle per Fabian Ruiz e Osimhen ha delineato uno scenario di 150 milioni per entrambi, il Napoli non ha neanche approfondito l’ipotesi”.