CorrSport – Giuntoli a lavoro per l’attacco del futuro: tutti i nomi in lizza!

Da qui a un paio d’anni, il reparto offensivo degli azzurri potrebbe subire notevoli modifiche. Complice l’addio di Lorenzo Insigne e quello possibile di Dries Mertens, gli azzurri si ritroverebbero con i soli Petagna ed Osimhen in rosa. Giuntoli sta muovendo i primi passi per il Napoli del futuro, puntando anche ad un ringiovanimento del reparto offensivo.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, rivela che in virtù dei suoi buoni rapporti con gli emiliani, il ds degli azzurri avrebbe messo gli occhi sui gioielli del Sassuolo e della Nazionale, Giacomo Raspadori e Domenico Berardi: per ora solo chiacchierate, ma non è escluso che i contatti tra le parti si intensifichino.

Da tenere sott’occhio anche Nedim Bajrami, egli stessi nel mirino dei neroverdi, perno offensivo della sorpresa del campionato, l’Empoli di Andreazzoli.