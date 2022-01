Gazzetta – Il Napoli dovrà valutare le posizioni di Tuanzebe e Anguissa: ADL riflette

Il Napoli ha acquistato due calciatori della Premier League e dovrà valutarne il rendimento.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la curiosità riguarda principalmente Anguissa: “Nelle questioni di mercato che riguardano il futuro del Napoli c’ è da valutare la posizione di due giocatori arrivati dalla Premier: Frank Anguissa in estate e

Axel Tuanzebe in questo mese. Per il difensore inglese del Manchester United si tratta di prestito secco, mentre per il centrocampista camerunese del Fulham c’ è già una quota riscatto fissata a 15 milioni: la eserciterà in giugno Aurelio de Laurentiis?” L’ex Fulham è impegnato in Coppa d’Africa ma nella prima parte di stagione è stato fondamentale per il Napoli ed è difficile che il club possa privarsi di un calciatore del genere.