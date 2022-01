Bajrami sostituto di Insigne? Il Napoli ci pensa, l’Empoli lo valuta 10 milioni

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Lorenzo Insigne per l’estate, visto che il capitano azzurro si trasferirà al Toronto. Secondo La Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi più papabili per gli azzurri è Nedim Bajrami, albanese dell’Empoli, pagato meno di un milione dalla società toscana e adesso valutato circa 10 milioni di euro. Il Sassuolo lo ha cercato come sostituto di Boga per gennaio, ma la trattativa non è andata a buon fine. Fino ad ora, il numero 10 dell’Empoli ha segnato ben 6 reti e fornito 2 assist.