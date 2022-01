Termina la gara tra Napoli e Salernitana, una gara praticamente senza storia, tranne che per 10 minuti nel primo tempo; le due squadre sono troppo distanti sia in termini di forza che in termini di condizione.

Sin da subito, la gara ha visto il Napoli in attacco, con Belec che sventa la punizione di Mario Rui e il tiro di Fabian Ruiz; ma, sugli sviluppi di un angolo, Juan Jesus sigla il goal del vantaggio.

Gli azzurri si siedono un po’ e, intorno alla mezz’ora, arriva la doccia fredda del pareggio con Bonazzoli che innervosisce la squadra partenopea; ma, ci pensa il capitano, Mertens, a siglare il 2-1 alla fine del primo tempo sul rigore.

E, nel secondo tempo, i goal di Rrhamani e Insigne su rigore portano il risultato sul 4-1 e chiudono la contesa.

Terza vittoria di fila per il Napoli che, in attesa del Milan, si porta al secondo posto.