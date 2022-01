CdS – Napoli, mercato chiuso: arriveranno rinforzi solo in un caso

A poco meno di una settimana dalla fine del calciomercato invernale per il Napoli possiamo dire che la campagna acquisti invernale è giunta al termine. Come scrive infatti il Corriere dello Sport nella propria edizione odierna, gli azzurri con l’Arrivo di Tuanzebe hanno rimpiazzato a dovere il partente Manolas, e con Ghoulam recuperato e il centrocampo di nuovo in forma sembra utopistica l’idea che Aurelio De Laurentiis provi, almeno per gennaio, a regalare qualche altro innesto a Luciano Spalletti.

Di fatto la parola chiave per sbloccare il mercato di gennaio del Napoli è: vendere. In questo caso se dovesse partire uno come Ghoulam, titolare di un ingaggio super, arriverebbe quindi un terzino sinistro; stesso discorso vale per il centrocampo, e l’indiziato sarebbe Demme, allora la pista Nandez potrebbe essere più che una suggestione. Entrambe ipotesi estremamente complesse, se non impossibili per il tempo residuo.