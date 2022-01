Il Mattino – Napoli-Tagliafico: attese novità in settimana

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che il Napoli in questi giorni siano tornati forti su Tagliafico. Il terzino ha già avuto la ‘benedizione’ di Mister Spalletti, entusiasta del profilo proposto dalla società per rinforzare la propria batteria difensiva. Al momento però c’è distanza fra le parti. Gli azzurri propongono un prestito con diritto di riscatto, anche se al momento l’Ajax non pare intenzionato a scegliere questa formula ma data la volontà positiva del calciatore sarebbe anche disposto a trattare un prestito con obbligo di riscatto.

Attese, secondo il quotidiano, nuovi movimenti in settimana per far si che l’affare si sblocchi.