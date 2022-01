Alvarez, clausola da 20 milioni, ma il Napoli punta su di lui per l’estate

Al termine della stagione, Lorenzo Insigne lascerà Napoli dopo che il suo contratto sia scaduto per andare in MLS, al Toronto FC. Il club azzurro, quindi, è alla ricerca del suo sostituto e su tutti piace Julian Alvarez, argentino del River Plate il cui contratto scade a dicembre 2022. La clausola per lui è di 20 milioni di euro e la società argentina vorrebbe cederlo il prima possibile per incassare qualcosa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, il Napoli sarebbe intenzionato a comprarlo in estate e non sarebbe l’unica squadra sul talento argentino.