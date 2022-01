GdS – Ecco cosa rischiano Zielinski, Rramhani e Lobotka! Le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione legata a Zielinski, Rramhani e Lobotka. Secondo il quotidiano il Napoli, dopo aver consultato i propri legali avrebbe ritenuto corretto schierare i tre giocatori, perchè in linea con la quarantena soft, istituita dalla Federcalcio nel 2020. Questa consente infatti agli atleti il percorso casa-lavoro e dunque di allenarsi e giocare, senza però avere ulteriori contatti al di fuori del campo. Situazione diversa dalla quarantena ammorbidita, che avrebbe previsto l’isolamento per i tre azzurri. Però le sanzioni non dovrebbero essere gravi. Dal punto di vista sportivo i tre calciatori non rischiano nulla, perchè non avevano sanzioni a livello disciplinare. A livello amministrativo rischiano una multa, che va da 400 a 1000 euro, fatta per chi viola l’isolamento fiduciario. Non dovrebbero avere condanne penali, in quanto questo provvedimento è dato a chi viola la quarantena da positivo.