CorrSport: Napoli e Insigne siano uniti, così da lasciarsi senza rimpianti

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto della buona prestazione di Lorenzo Insigne e del suo addio tra sei mesi, direzione Toronto:

“Meglio non fischiare, non scrivere sui social, non parlare di tradimento. Succede, nella vita e quindi anche nel calcio, a un certo punto ci si separa. Si soffre oppure no, ma bisogna lasciare che tutto si svolga. Con una sola indicazione: impegnarsi da una parte e dall’altra, dare tutto, senza lasciarsi alle spalle rimpianti, vuoti di senso, sospetti, ripicche. E Lorenzo comincia bene, la sua prestazione non delude, di sicuro non si tira indietro, anzi tira, più volte, parte proprio con due conclusioni da fuori”.