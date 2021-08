Venerato: “Nei colloqui con il Chelsea per Emerson si è parlato anche di Marcos Alonso: i dettagli”

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non ha soldi per fare mercato. Soltanto con le cessioni possono arrivare acquisti altrimenti si tenteranno solo colpi in prestito. Contini e Luperto sono prossimi a partire, direzione Crotone ed Empoli, mentre la trattativa con il Parma per Tutino è ancora ferma, date le distanze economiche per il cartellino (proposta di 7 milioni, il Napoli ne chiede 10 compresi i bonus). Tra il Chelsea e il Napoli è stato fatto un colloquio anche su Marcos Alonso, ma l’ingaggio di 6 milioni di euro ha fatto “scappare” il Napoli, poiché i Blues non avrebbero voluto partecipare all’ingaggio. Il procuratore di Insigne sarà in Abruzzo mercoledì ma per motivi personali, nessun incontro in agenda con Giuntoli o ADL. Estupinan non interessa a Giuntoli, non è nei suoi piani nè tantomeno in quelli di Spalletti. Ounas e Tutino potrebbero garantire un tesoretto per il terzino e il centrocampista, ma è da vedere. Gudmunsson? Tecnicamente non interessa più”.