Gazzetta – Separazione tra ADL e Insigne: tensione che risale al passato

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che i rapporti tra il capitano partenopeo e il presidente Aurelio De Laurentiis, siano ai ferri corti già da tempo. Precisamente dall’ammutinamento del 5 novembre 2019. In quell’occasione, la squadra (all’epoca allenata da Carlo Ancelotti), decise di non andare in ritiro, come richiesto dal club azzurro.

Ancora oggi, ADL non riesce a digerire il comportamento avuto dai giocatori, in particolar modo quello di Insigne. Questo, dunque, uno dei motivi della separazione tra i due.

Il rinnovo sembra essere ancora in bilico; spetterà ad entrambe le parte trovare un accordo che possa superare le incomprensioni e permettere un prosieguo insieme nel Napoli.