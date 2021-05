Spalletti vicino al Napoli, ma la suggestione Sarri congela la trattativa

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul futuro della panchina del Napoli. Una volta sfumato Sergio Conceicao, i nomi papabili sono pochi. Si tratta di Christophe Galtier, che però sembrerebbe ad un passo dal Nizza e quindi risulta essere una pista molto difficile; Maurizio Sarri, il cui ritorno potrebbe scaldare la piazza, ma con il quale non c’è ancora nessun accordo e le condizioni per trovarlo sembrerebbero non esserci; Luciano Spalletti, ultimo nome in lista, ma che sembrerebbe essere quello più probabile e che potrebbe essere annunciato tra qualche giorno, essendo la pista più verosimile ed avendo già trovato un accordo sulla base di 3 milioni netti annui per due stagioni.