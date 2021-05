Fiorentina-Napoli: le scelte ufficiali di Iachini e Gattuso

Quasi tutto pronto all’Artemio Franchi di Firenze, fra pochissimo andrà in scena l’anticipo della domenica fra Fiorentina e Napoli. In attesa di dare il via al match ecco le formazioni ufficiali. Qui le scelte di Iachini e Gattuso:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso