SuperLega – Agnelli risponde alle accuse di Ceferin

In seguito alle pesanti dichiarazioni emanate dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, il patron della Juventus, Andrea Agnelli, non ha tardato la sua risposta in merito a quanto è stato detto sul suo conto.

Traditore e serpente: così è stato definito il presidente bianconero da parte di Ceferin, il quale ha reputato il progetto SuperLega una pugnalata alle spalle.

In risposta a ciò, Andrea Agnelli ha ribadito la sua intenzione di voler cambiare le cose a sostegno dei club in chiave economica, motivo che lo ha spinto ad approvare la nuova competizione.