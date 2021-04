COVID CAMPANIA – Secondo quanto riportato dalla Repubblica, da Lunedì la Regione Campania passerà in zona arancione. Dunque, dopo sei settimane in zona rossa, le misure verranno allentate. Tutto ciò è dovuto principalmente dall’RT inferiore a 1,25, quindi il numero è inferiore a 250 casi settimanali per 100 mila abitanti. Secondo il quotidiano, in giornata dovrebbe arrivare l’ufficialità.