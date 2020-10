Gazzetta – Grassani proverà a contestare un avverbio espresso dal Giudice

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, ora toccherà al Napoli cautelarsi e preparare il ricorso. L’avvocato del Napoli, Grassani, tenterà di contestare quanto emanato dal Giudice Sportivo: si batterà sul fatto che il Napoli non avesse rinunciato di partire e su un avverbio in particolare.

Il Giudice ha infatti decretato che: “Il discorso era già chiuso alle 14:13 della domenica in quanto la trasferta era divenuta oggettivamente impossibile”: Grassani controbatterà all’utlizzo di quest’ultimo avverbio in sede d’appello.