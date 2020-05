In diretta Instagram con l’imitatore Gianfranco Butinar, Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato in merito alle ultime sul futuro di Dries Mertens: “Mertens all’Inter? Non ci risulta sia una trattativa definita. Potrà andare in neroazzurro come potrà rinnovare per il Napoli domattina. Il giocatore belga sta aspettando che il Napoli accetti le sue richieste e appena avrà l’incontro definitivo con De Laurentiis si deciderà il suo futuro. Intanto l’Inter aspetta”.