Gennaro Gattuso e il Napoli, una collaborazione destinata a continuare a lungo. O quantomeno, che difficilmente finirà il 10 giugno, data entro la quale il Napoli potrà ancora esercitare la clausola rescissoria unilaterale per liberare il tecnico calabrese. Tale opzione venne inserita alla stesura del contratto, l’11 dicembre scorso, quando Ancelotti passò il testimone a Ringhio per la panchina del Napoli. Sono ormai passati 5 mesi, ed è in questo frangente che è maturata l’idea del rinnovo per l’ex Milan: ha saputo raccogliere una squadra allo sbaraglio dai bassifondi della classifica restituendo smalto e vigore a tutti gli effettivi, che da allora lavorano in sinergia con lui e lo seguono ciecamente, persino in un periodo surreale come quello che stiamo vivendo. Il club azzurro ha quindi le idee molto chiare a riguardo, così come lo stesso Gattuso: la sua possibilità di rescindere il contratto è scaduta il 30 aprile, e l’ipotesi non è nemmeno stata presa in considerazione. Il Corriere dello Sport assicura che quando la vita e il mondo del calcio torneranno alla normalità, ci sarà un nuovo incontro con De Laurentiis, dove si riprenderanno i discorsi interrotti quel 6 marzo a Castel Volturno. Incontro, che di fatto sarà una pura formalità, dal momento che il patron azzurro, in segno di totale fiducia, ha affidato la gestione del mercato a Gattuso già a partire da gennaio, un passo verso l’allenatore che si è visto fare raramente da ADL nel corso della sua presidenza a Napoli.