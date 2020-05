Torna a parlare il presidente del Coni Giovanni Malagò e lo fa ai microfoni di Radio2, annunciando una novità molto rilevante in tema di ripresa:

“Il campionato di Serie A ricomincerà al 99.9% il prossimo 13 giugno: non ho capito e non mi spiego i contrasti e le diffidenze tra Comitato Tecnico Scientifico ed alcuni medici. Salvo eventuali ed improvvisi cambiamenti, si tornerà in campo il 13 giugno”.