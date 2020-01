Sky conferma: “Il Napoli valuta Rodriguez”, le ultime

Il Milan, in questo momento, sta valutando la posizione di Ricardo Rodriguez. La trattativa con il Fenerbahce è saltata per via del fai play finanziario che ha bloccato il mercato dei turchi. Nelle prossime ore sono attesi gli agenti del terzino a Casa Milan per valutare insieme alla società il futuro del loro assistito.

Come riportato in Svizzera (confermato anche da Pedullà, clicca qui per approfondire), il Napoli è ancora interessato al giocatore. A Gattuso è sempre piaciuto molto il terzino, ma la formula dell’offerta azzurra è solo in prestito. Almeno come posizione iniziale. Il Milan non vorrebbe cederlo senza l’obbligo di riscatto. In queste ore l’incontro per capire la formula giusta. Lo riporta il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale gianlucadimarzio.com.