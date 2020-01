Come riporta Sky Sport, Iago Falque ha scelto il Genoa. Corteggiato dalla Spal, l’ormai ex granata ha scelto di ritornare al Genoa, dove ha gioca nella stagione 2014/2015. Questa operazione chiude le porte per un possibile approdo in rossoblu di Amin Younes, calciatore in uscita dal Napoli. L’ex Ajax, comunque, resta ancora nel mirino del Torino che monitora la situazione.