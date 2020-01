Noemi allo stadio, arrivano le parole del Ministro dello sport!

“L’immagine più bella della serata è stata la presenza di Noemi Staiano allo stadio. Sono queste le scene di sport che vogliamo vedere ogni giorno: grazie alla Lazio e al Napoli per questa bella iniziativa“.

Così si esprime il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sulla presenza della piccola Noemi allo stadio Olimpico, ferita per sbaglio il maggio scorso a Napoli in un agguato di camorra.