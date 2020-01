Lazio-Napoli, i convocati dei biancocelesti: recupero in extremis per Inzaghi

Recupero importante per la Lazio di Inzaghi in vista della sfida col Napoli prevista per le 18, sarà infatti della sfida anche l’acciaccato Correa. E’ di poco fa il comunicato del club laziale per diramare l’elenco dei convocati per la sfida con la squadra di Gattuso, di seguito l’elenco:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Silva.

Centrocampisti: André Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile