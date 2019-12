SKY, Marchetti: “Mercato del Napoli in movimento, la situazione”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb Luca Marchetti, giornalista sportivo di Sky, ha analizzato i primi movimenti del Napoli per il mercato di gennaio: in particolare ha parlato della situazione Mertens.

In particolare il giornalista ha sottolineato come il Borussia Dortmund si sia fiondato sul belga (il quale ha ricevuto però offerta di rinnovo del Napoli) e potrebbe pensare di pagare anche la clausola di 10 milioni di euro.

Infine il mercato in entrata: il Napoli è concentrato sul metodista, due i nomi: Sander Berge del Genk e Lucas Torreira dell’Arsenal.

Oltre al metodista, Cristiano Giuntoli sta lavorando anche per giugno: in particolare tenta di chiudere la doppia operazione con il Verona per portare in azzurro Amrabat e Rahmani. Sul primo c’è anche un tentativo di inserimento dell’Inter.