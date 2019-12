A Sky Sport è intervenuto l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio per parlare del rinnovo di Mertens: “Al calciatore è stato offerto un biennale con bonus alla firma (che il belga vorrebbe più alto), anche se lui desidera di rimanere. Gattuso l’ha escluso per la seconda volta, forse non rientra nei piani dell’allenatore“.