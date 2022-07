Sportitalia – Dall’ottimismo alla chiusura, Petagna ad un passo dal Monza: i dettagli

Secondo quanto riportato, attraverso il proprio profilo twitter, dal noto esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi Longari, Andrea Petagna è ad un passo dal trasferimento al Monza. L’attaccante ex Spal si trasferirà in Brianza con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della salvezza. Il Napoli incasserà una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Questo tesoretto potrebbe essere prontamente investito per il sostituto: Giovanni Simeone. Di seguito il tweet del noto giornalista:

Dall’ottimismo alla chiusura. #Petagna ad un passo dal diventare un nuovo attaccante del #Monza https://t.co/Uh4nYfxO4d — Gianluigi Longari (@Glongari) July 20, 2022