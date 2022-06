Sky, Marchetti: “Torna di moda Veretout per il Napoli! Deulofeu? Vi dico la mia”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul possibile mercato in entrata del Napoli. Queste le sue parole: “Gli azzurri hanno fatto già un buon mercato prima ancora che iniziasse. Le riconferme di Anguissa e Juan Jesus con l’acquisto di Olivera sono già un bel passo in avanti. Probabile che il Napoli si muova ancora per un attaccante esterno, Deulofeu può fare sicuramente al caso della squadra di Spalletti ma ci sono parecchi club interessati.

Tameze è uno dei gioiellini del Verona che hanno già tanto mercato, solo il tempo ci dirà di più anche se non è uno dei più giovani. Fuori dal progetto tecnico di Mourinho, Jordan Veretout potrebbe essere incoraggiato a cambiare aria. Il Napoli era molto interessato già quando era alla Fiorentina e lo è tutt’ora. In quel caso però molto dipenderà dalle eventuali cessioni in quella zona di campo in cui gli azzurri, al momento, sono già ben forniti”.