Cairo: “Bremer nel mirino di diversi club! Belotti? Potrebbe aver già preso accordi, vi spiego”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato qualche dichiarazione all’uscita dell’Assemblea di Lega Serie A per dire la sua sui due gioielli del Torino: Belotti e Bremer! Queste le sue parole: “Belotti è già in scadenza, dal primo febbraio avrebbe potuto firmare con qualsiasi altra squadra. Non ha comunicato nulla però, non so quale sarà il suo futuro. Sinceramente mi sono espresso fin troppo sull’argomento, aspettiamo la fine del campionato e poi prenderemo le dovute precauzioni.

Bremer? E’ una ragazzo molto preparato sia atleticamente che mentalmente. Ha un contratto che scade nel 2024 ma non penso che riusciremo a trattenerlo fino a quel momento. Su di lui c’è l’interesse di tantissimi top club europei. Anche per lui vale lo stesso discorso fatto per l’attaccante, aspetteremo la fine del campionato per fare delle valutazioni più attente”.

Anche la redazione di TMW ha fatto il punto sul difensore brasiliano del Torino. In Italia sia Napoli che Inter si sono fatte avanti per il difensore centrale. Il forte interesse di squadre come Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid però ha fatto lievitare il prezzo del cartellino. Adesso il suo valore è di circa 50 milioni di euro, sarà difficile per le squadre di Serie A soddisfare le richieste dei granata!