Napoli, Ghoulam e Malcuit prossimi all’addio: bloccato Oliveira e due alternative per sostituire Insigne

Si è chiuso il calciomercato invernale ma il Napoli continua ad andare alla ricerca dei suoi due obiettivi principali: il terzino sinistro e un sostituto di Lorenzo Insigne, che andrà via a fine stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il ds Cristiano Giuntoli avrebbe già chiuso con il Getafe per Mathias Olivera in prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto a 11 + 3 di bonus. L’uruguaiano sostituirà a giugno Faouzi Ghoulam, che non rinnoverà il proprio contratto, così come Kevin Malcuit.

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di abbassare il monte ingaggi e di introdurre per il suo club un salary cap con tetto massimo a 7 milioni lordi. E questo è proprio il motivo principale per cui ha lasciato partire il capitano.

E a proposito di Insigne, per sostituirlo starebbe prendendo quota il nome di Adnan Januzaj, esterno belga della Real Sociedad. L’ex Manchester United non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto con il club spagnolo e dunque potrebbe rappresentare un’occasione, anche per via delle sue caratteristiche tecniche che si adatterebbero bene al gioco di Luciano Spalletti. I primi contatti sarebbero stati positivi, con il giocatore che sarebbe attratto dalla Serie A dopo esserci andato vicino in una trattativa con la Roma.

Ma le ipotesi non finiscono qui, perchè in alternativa ci sarebbe anche Luis Sinisterra, classe ’99 del Feyenoord. In questo caso, però, ci sono un paio di fattori che ostacolano l’uscita del calciatore, ossia l’alta valutazione della società olandese e la forte concorrenza