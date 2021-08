Si parla molto in questi giorni di una possibile cessione di Andrea Petagna. Nonostante l’assenza di Victor Osimhen, l’attaccante italiano non dovrebbe comunque partire titolare nel match contro il Genoa. L’altra squadra del capoluogo ligure, la Sampdoria, ci starebbe pensando. I blucerchiati vorrebbero prenderlo in prestito gratuito, secondo Il Mattino, ma il Napoli non vorrebbe privarsene e in ogni caso non accetterebbe questa formula per cederlo.