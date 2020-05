Secondo calciomercato.com il Napoli in caso di probabile cessione di Koulibay prenderebbe Ruben Dias. Il difensore azzurro è seguito da molte squadre che però non accettano le richieste di De Laurentiis che per il pupillo senegalese chiede 120 milioni. Con la vendita del perno della difesa napoletana il D.S. Giuntoli punterebbe su Ruben Dias, difensore del Benfica richiesto anche da molte altre squadre. Il classe 1997 avrebbe una clausola da 100 milioni di euro, ma attualmente il giocatore è in vendita ed il costo si aggira sui 60 milioni di euro.