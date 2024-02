FIGC – Due le amichevoli organizzate per prepararsi a Euro 2024

L’Italia, campione in carica, è attesa a giugno in Germania per l’Europeo 2024. E proprio in vista dell’impegno continentale, la selezione di Luciano Spalletti sfrutterà la prima finestra a disposizione per prepararsi. Saranno due gli appuntamenti fissati nel mese di marzo e si terranno entrambi negli Stati Uniti.

Come si legge dal sito ufficiale della FIGC, giovedì 21 marzo gli Azzurri scenderanno in campo al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami contro il Venezuela. Fischio di inizio fissato per le 17 locali, le 22 in Italia. Domenica 24 marzo sarà la volta della sfida contro l’Ecuador alla Red Bull Arena di New York alle 21.00 (ora italiana). Entrambe le partite saranno in diretta su Rai 1.