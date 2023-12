Del Genio: “Osimhen rinnoverà, ma in estate già potrebbe dire addio”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare del Napoli e del rinnovo di Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato:

“Prima o poi il rinnovo si farà. La clausola sarà di 130-140 mln, ma non vuol dire che Osimhen resterà fino al 2026. Non è detto che possa partire già a gennaio, ma a giugno potrebbe essere quasi impossibile trattenerlo a Napoli. Credo che sia nato tutto questa estate con il famoso 10% della valutazione del cartellino deve essere l’ingaggio. Se mi vuoi vendere a 130 mln mi devi dare 13 mln di ingaggio. Che per un ragazzo di 26 anni è così che funziona. Il Napoli è arrivato a 10 mln e per questo il giocatore voleva una clausola da 100, ma ADL ha provato ad alzare la cifra per prendere di più. La situazione è delineata ma non così scontata, perché serve un club che lo voglia veramente. E per ora sono esclusi gli arabi, che lo ha già rifiutato categoricamente. In Europa purtroppo non ci sono così troppi club pronti a investire certe cifre. Osimhen vuole vincere cose importanti. Al PSG non sarebbe stimolante, credo più nelle opzioni Premier”.