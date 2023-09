Marino: “Il tweet di De Laurentiis? Pura anfibologia”

Pierpaolo Marino, ex dirigente sportivo del Napoli, si è espresso sul tweet di De Laurentiis dopo la prestazione del Napoli a Bologna, tweet che a suo dire si presterebbe a una doppia interpretazione. Queste le dichiarazioni rilasciate a ”Si Gonfia la Rete”: “Una situazione che in questo momento non è commentabile con entusiasmo, ma c’è tutto il tempo per recuperare. A Bologna è stata una prestazione migliore, ma il Napoli con la rosa che ha, avrebbe dovuto fare una partita diversa. L’allenatore deve stare molto attento ad avere dei punti di riferimento importanti nella squadra. Il tweet di ADL? A me sembra un po’ sibillino. Perché può essere interpretato sia in modo positivo che negativo. Non riesco a dare un’interpretazione, ma se vuole dire qualcosa sa dosare le parole. Sembra dire tutto e niente quel tweet, forse anche perché c’è il turno infrasettimanale e nessuno si mette a toccare l’equilibrio di una squadra due giorni ad una partita. Penso che quando il Napoli giocherà le partite che deve giocare, uscirà fuori”.