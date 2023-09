Colpo a centrocampo ufficiale per la Fiorentina, che ha depositato il contratto di Maxime Lopez.

Di seguito il comunicato del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maxime Baila Lopez dall’U.S. Sassuolo.

Lopez, nato a Marsiglia, in Francia, il 4 Dicembre del 1997, ha indossato, nel corso della sua carriera, le maglie del Marsiglia e del Sassuolo e con la casacca neroverde ha collezionato 101 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il nuovo centrocampista viola ha, inoltre, vestito in 13 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 della Francia“.