Adani: “Vi spiego una cosa su Mertens”

Lele Adani si è espresso così alla Bobo tv:

“Poco spazio per Mertens? È vero che sono due mesi che Zielinski cammina in campo, però quando Spalletti ha inserito Mertens con la Fiorentina ha pareggiato la partita e poi nell’ultima mezz’ora non ha fatto più niente. Mertens ha fatto delle grandi giocate a Bergamo, in casa dell’Inter, in due mesi era già diventato il capocannoniere del Napoli, ma Mertens entra e rimedia con la Fiorentina ma lo stesso Mertens era in campo quando poi il Napoli ha preso altri due gol e ha perso”.