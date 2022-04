Repubblica – Centrocampo in tilt con la Fiorentina: Lobotka messo in difficoltà

L’edizione odierna de La Repubblica ha parlato del centrocampo azzurro ieri al Maradona.

Secondo il quotidiano, infatti, la mediana di ieri pomeriggio ha sofferto l’incompatibilità nel centrocampo a tre tra Lobotka, Fabiàn Ruiz e Zielinski. Soprattutto gli ultimi due hanno dimostrato di non poter giocare insieme in un unico reparto insieme allo slovacco, che non è riuscito a garantire la solita prestazione sia nel primo tempo a 3 che nel secondo tempo a 2 con l’uscita dal campo di Fabiàn Ruiz. Una condizione che potrebbe risolvere, senza dubbi, il ritorno in campo di Zambo Anguissa che dovrà recuperare al più presto per conferire fisicità e dinamicità nel mezzo.