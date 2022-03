Ferrante punta sul Maradona: “Domenica sarà uno spettacolo”

L’ex calciatore Marco Ferrante ha raccontato il suo Napoli-Milan a Radio Kiss Kiss Napoli, una spinta particolare arriverà proprio dallo stadio Maradona. Ferrante afferma convinto:

“Il Napoli è in piena lotta scudetto e le ultime due partite fanno capire che questa squadra non vuole mollare, l’Inter è in calo e questa può essere l’occasione giusta. Lo stadio aiuterà sicuramente perchè è prevista una bolgia per domenica, la vedo come una partita a scacchi anche se il Napoli gioca meglio e vanta la miglior difesa del campionato”.