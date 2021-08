Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato durante il programma Calciomercato L’Originale del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne.

Il Napoli al momento non ha presentato nessuna offerta al capitano azzurro, ma se ce ne saranno Insigne e il suo agente le valuteranno. L’Inter ha preso Correa quindi non è più interessata. Non ci sono situazioni né in Italia né all’estero per Insigne, ma il Napoli non ha comunque presentato nessuna offerta, nemmeno al ribasso.