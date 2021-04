Il Mattino – ADL vicino alla squadra, a fine campionato si penserà al futuro

ADL non vuole pensare ai prossimi scenari in questo momento.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il presidente starebbe pensando per ora solo al campionato. E’ fondamentale entrare in Champions per le casse del Napoli e bisogna centrare assolutamente l’obiettivo. ADL è sempre vicino alla squadra nelle ultime settimane e solo dopo la fine del campionato si penserà ad eventuali nuovi tecnici per sostituire Rino Gattuso: il turno infrasettimanale impone agli azzurri di dover già pensare alla Lazio. La Champions è ancora possibile e questo tiene ancora vive tutte le speranze degli azzurri.

Il presidente azzurro crede nelle qualità dei calciatori ed è sempre molto vicino all’intero ambiente nell’ultimo mese. Un grande segnale di comprensione e solidarietà.