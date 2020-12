Llorente multato dalla società: sottratto l’ingaggio per non aver indossato la mascherina

Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha reso noto un provvedimento disciplinare nei confronti di Fernando Llorente. Il calciatore, non solo non ha mai corso sul campo da gioco ma è stato punito perché avrebbe violato il protocollo anti Covid del club per una

partita a padel. A complicare la situazione sono state le foto che circolavano in giro sui social del club. Il giocatore non indossava la mascherina, come da protocollo, mentre giocava e la società ha deciso di multarlo con l’equivalente del totale dell’ingaggio percepito dal singolo tesserato, che sarebbe di 60mila euro.