La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le formazioni di Sampdoria e Napoli in vista della sfida di questa sera.

Per la Samp in attacco l’ex Fabio Quagliarella, mentre Gattuso schiererà Lobotka a causa dell’influenza che ha colpito Fabian Ruiz.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne