Lozano-Zielinski, allarme ‘Ancelotti’ rientrato, Auriemma assicura: “Difficilmente lo seguiranno…”

Appena trascorsa la sessione invernale di calciomercato, si era parlato tanto della possibile cessione di Lozano all’Everton, con il pupillo di Ancelotti che invece è poi rimasto a Napoli. Torna a parlare della questione il giornalista Raffaele Auriemma nel corso del suo intervento a Radio Marte:

“Per giocatori come il messicano ci sono stati diversi rumors, come per Zielinski. Ancelotti è un allenatore internazionale ma dopo quello che è successo a Napoli ai giocatori non farà piacere seguirlo. Non riesco ad immaginare che l’attuale rosa segua nuovamente l’ex allenatore in Premier…”.