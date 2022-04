Finisce qui! Il Napoli batte il Sassuolo per 6-1 dopo un match dominato dal primo all’ultimo minuto di gioco. A segno Koulibaly, Osimhen, Lozano, Rrahmani e Mertens che realizza una doppietta. Nel finale spazio anche per la rete dei neroverdi con Lopez, che fa rammaricare Ospina e Spalletti per il mancato clean sheet. Se la Roma non dovesse vincere, gli azzurri sarebbero matematicamente in Champions League.

90′ – Non c’è recupero, termina qui l’incontro!

87′ – Dopo un’azione insistita il Sassuolo trova il gol del 6-1 con Maxime Lopez.

84′ – Ammonito Berardi per fallo su Insigne.

80′ – GOOOOOOOL! Anche Rrahmani si concede la gioia personale e fissa il punteggio sul 6-0 dopo un’azione che si sviluppa da calcio d’angolo.

71′ – Gol annullato ad Osimhen, che parte in fuorigioco sulla verticalizzazione di Mertens.

54′ – GOOOOOLLLL. Segna Mertens, 5-0 Napoli.

53′ – Ammonito Frattesi per simulazione.

45′ – Inizia il secondo tempo, azzurri avanti 4-0.

Finisce qui il primo tempo di Napoli-Sassuolo!

Concesso 1′ di recupero

Ottimo inizio per gli azzurri che dominano su un Sassuolo in difficoltà. Il Napoli si fa subito sentire con il palo di Osimhen al 2′, ma il primo gol arriva dopo il corner di Insigne con Koulibaly che colpisce di testa e scaglia il pallone il porta. Stessa situazione per il secondo gol ma invece di Koulibaly è Osimhen a segnare la rete. Lozano e Mertens arrivano subito dopo segnando il poker per il Napoli. Quattro gol in 20 minuti per gli azzurri. Nessuna vera occasione, invece, per il Sassuolo.

42′ – Il Napoli continua a mantenere il possesso palla, ma il ritmo è decisamente più basso rispetto alla prima parte della partita

40′ – Grande intervento di Anguissa su Scamacca. Corner per il Sassuolo

39′ – Sbaglio del Sassuolo che regala palla ad Insigne! Il capitano serve Osimhen, che prova il tiro dal limite dell’area ma non trova la rete

35′ – Intervento irregolare di Raspadori su Mertens. Fallo per il Napoli, batte Insigne

34′ – Ci prova anche Frattesi, ma la conclusione è troppo alta

29′ – Prova a farsi sentire anche la squadra di Dionisi! Berardi trova Scamacca, che prova a girarsi ma trova deviazione. Calcio d’angolo per i neroverdi

25′ – Prima sostituzione per il Sassuolo. Entra Henrique al posto di Djuric

21′ – Quarto gol in 20 minuti per il Napoli! Bellissimo gol di Mertens che segna il poker del Napoli

19′ – ALTRO GOOOLL! Perfetta palla di Osimhen per Lozano che segna il terzo gol per gli azzurri

18′ – Cartellino giallo per Lopez, che commette fallo su Mertens

16′ – Grande Napoli in questa prima parte di partita, che nonostante il doppio vantaggio continua a pressare

15′ – GOOOOOOOL NAPOLI!! Altro calcio d’angolo battuto da Insigne e altro colpo di testa, questa volta di Osimhen, che segna il 2-0 per il Napoli

10′ – Continua a pressare alto il Napoli, cercando la rete del 2-0

7′ – GOOOOOOOLL KOULIBALY!!! Grade calcio d’angolo di Insigne e ottimo colpo di testa di Koulibaly, che manda la palla in rete. Napoli in vantaggio

2′ – OCCASIONE NAPOLI! Osimhen intercetta il pallone, evita Consigli e calcia sulla porta vuota trovando, però, il palo

1′ – Comincia il match, batte il Sassuolo.

Tutto pronto, le squadre fanno il loro ingresso in campo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca. All.: Dionisi

Il Napoli, reduce dalla sconfitta contro l’Empoli, ospita oggi al Maradona il Sassuolo di Dionisi.

Gli azzurri, che nelle ultime tre partite hanno guadagnato solamente un punto, si trovano a -7 punti dal Milan e solo a +1 dalla Juve, quarta in classifica.

I neroverdi, invece, anche loro reduci da una sconfitta contro la Juventus sono senza particolari obbiettivi, con l’Europa League a 10 punti di distanza, ma puntano comunque a conquistare i tre punti.