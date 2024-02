L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il PSG ha puntato Osimhen per sostituire Kylian Mbappè, che andrà via a giugno a parametro zero. Osimhen sarebbe l’ideale per Luis Enrique per motivi tecnico-tattici: è centravanti vero, uomo d’area di rigore che ama lanciarsi negli spazi in campo aperto. Ma queste sono questioni secondarie: se il Psg dovesse decidere di puntare su Osimhen, è difficile pensare che l’affare non si faccia. Il nodo, però è rappresentato dal desiderio del nigeriano di sbarcare in Inghilterra: la Premier è da sempre il suo grande obiettivo e anche Oltremanica gli estimatori non mancano. Nella testa di Victor, il Chelsea avrebbe una corsia preferenziale, anche perché il suo idolo è Drogba. Il problema è che il Chelsea oggi non può garantirgli la Champions, cosa che invece potrebbe trovare all’Arsenal, altro club pronto a iscriversi alla volata per il nove azzurro.