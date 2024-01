Calciomercato, Giordano: “Juventus su Zielinski ma il polacco sceglie l’Inter, niente rinnovo per lui”

Il futuro di Piotr Zielinski è destinato altrove, non a Napoli. Il centrocampista polacco, secondo il giornalista di Calciomercato.it, Marco Giordano, ha deciso di firmare con il club di Simone Inzaghi.

Dopo aver rifiutato una grossa offerta da parte di alcuni club sauditi, Zielinski ha deciso di non rinnovare il contratto con il Napoli: “Mediazione fallita da parte del Napoli per assicurarsi il rinnovo del centrocampista” scrive il giornalista.

Stando a quanto riportato da Giordano sul sito Calciomercato.it, Piotr ha preso in considerazione solo offerte arrivate dall’Italia, non solo dall’Inter: “Blitz della Juventus, attraverso il ds Giuntoli, per portare Zielinski a Torino: tentativo fallito”.

Dunque, il polacco decide di abbracciare il progetto del club nerazzurro e percepirà all’Inter un ingaggio superiore rispetto a quello proposto dal Napoli durante la trattativa per il rinnovo del contratto.