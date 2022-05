Repubblica – Addio amaro per Insigne: pronta la multa per ammutinamento

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante partenopeo, prima di andar via per iniziare la sua avventura in Major League Soccer, dovrà scontare l’ammutinamento del 5 novembre 2019.

Il presidente De Laurentiis, facendo causa alla maggior parte dei giocatori coinvolti nella vicenda, colpirà anche il capitano. Il giocatore, infatti, dovrà pagare una maxi-multa, in base alla richiesta della società in tribunale.

Addio amaro, dunque, per il numero 24 partenopeo.