Spalletti: “Vittoria meritata ma bisogna migliorare in alcuni aspetti. Vi svelo da dove nasce lo schema sul gol di Rrhamani”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato cosi nel post gara ai microfoni di Dazn:

“Con Josè Mourinho ci siamo mandati gli auguri di Natale diverse volte, c’è stima reciproca. Non è facile quando trovi squadre che giocano come la Fiorentina, non ci viene facile giocare contro squadre fisiche e che ci pressano molto. Noi grazie alla nostra velocità siamo riusciti a ribaltarla. Le 5 sostituzioni allungano la vita alla sfida, perchè cambiando 3-4 uomini diventa un altra partita. Bisogna sfruttarli bene, come lo abbiamo fatto oggi. Nel primo tempo non siamo riusciti ad offrire palle giocabili in avanti, nel secondo tempo siamo cresciuti tutti. Abbiamo sofferto solo la palla lunga su Vhahovic, ma siamo stati bravi a gestirlo, soprattutto i difensori. In generale siamo stati squadra, nel salire a prendere campo, soffrendo qualche volta, ma non abbiamo sfruttato la palla del 3-1. Dobbiamo migliorare, non abbiamo strappato il risultato, è stata meritata ma bisogna far meglio. Alcuni giocatori non sono in condizioni, abbiamo bisogno di tempo, vedi Demme e Mertens. Abbiamo bisogno di un cambio in mediana dove si sprecano molte energie. C’è del lavoro da fare, ancora. Lo schema sul gol di Rrhamani? L’ha fatta il BVB in Bundesliga, l’abbiamo studiata e replicata grazie ai nostri analisti. Siamo un grande staff e ci dividiamo i compiti”.